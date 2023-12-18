لعلاج جميع مشاكل البشرة.. حضري ماسك لبان الدكر السحري في المنزل

يتميز لبان الدكر باحتوائه على الكولاجين الطبيعي الذي تحتاجه بشرتك، لمحاربة التجاعيد والوقاية من الشيخوخة، كما يعالج جميع مشاكل البشرة المختلفة، لذا نقدم لك طريقة عمل ماسك لبان الدكر وفوائده للوجه.

لبان الدكر للبشرة

فوائد لبان الدكر للبشرة

يقضي على البثور

ويتميز لبان الدكر بأنه يتسم بمفعول قوي في القضاء على البثور السوداء والبيضاء، وله قدرة فعالة في أن يجعل البشرة تشبه بشرة الأطفال.

حب الشباب

يقضي لبان الدكر على حب الشباب ويعالجه في أسرع وقت بدون أن يترك اثار علي البشرة، وذلك من خلال صنع عجينة من مسحوق العلكة والعسل ووضعها على البشرة المصابة بحب الشباب.

يعالج الحروق

يتميز لبان الدكر بخصائص فعالة في علاج الحروق والتخلص من آثارها في خطوات سهلة وسريعة، حيث يعتبر من افضل العلاجات الطبيعية و التي تقضي على كل مشاكل البشرة.

يرطب البشرة الجافة

يساعد لبان الدكر على ترطيب البشرة الجافة، وذلك بفضل قوامه الخفيف واحتوائه على مجموعة كبيرة من الزيوت والدهون النباتية، لذلك يعتبر حلا مثاليا لإصلاح الجلد، والتخلص من الجلد الميت.

طريقة عمل ماسك لبان الدكر لعلاج مشاكل البشرة

يوضع نصف ملعقة مطحونة من لبان الذكر في كمية كافية من الماء ثم يتم وضعه على النار.

يضاف ملعقة صغيرة من النشا مع لبان الذكر وتحرك جيدًا حتى يصبح قوامه متماسك.

يترك ماسك لبان الذكر والنشا نصف ساعة ليبرد.

يوضع ماسك لبان الذكر والنشا على المناطق التي تحتاج إلى تفتيح وتوحيد سواء على الجسم أو الوجه لمدة ربع ساعة.

يتم شطف المنطقة بالماء الفاتر بعد مرور ربع ساعة من وضع ماسك لبان الذكر والنشا.

يستخدم ماسك لبان الذكر والنشا من مرة إلى مرتين في الأسبوع.