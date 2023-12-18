الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الإيقاع بمتهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في الدولار

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد متهم تم ضبطه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى.

 

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وقالت الداخلية في ذلك السياق:«قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية- شراء السيارات)».

 

وأضافت :«قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (50 مليون جنيه )،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق».

 

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