"تنمية الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية" ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم

تنظم جامعة الفيوم ندوة تنمية الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية بكلية الخدمة الاجتماعية، وذلك غدا الثلاثاء فى الثانية عشرة ظهرًا بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وتقام الندورة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة و الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

ويشرف على الندوة الدكتور احمد حسنى ابراهيم عميد الكلية والدكتورة نادية عبد العزيز وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

ويحاضر فى الندوة الدكتورة نهال فهمى مستشار قضايا النوع والتنمية المستدامة والدكتور ايمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الاعلاميين .

ومن جهه اخرى شهد الدكتورياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم حفل تكريم أشرف الغندقلي القائم بأعمال أمين عام الجامعة ومدير عام مكتب رئيس الجامعة لبلوغه السن القانونية للمعاش.

وحضر الحفل الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضورالدكتور أشرف رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد أبو الغار القائم بأعمال رئيس الجامعة السابق، وعمداء الكليات ووكلائها والأمناء المساعدين ومديري العموم بالجامعة وعدد كبير من العاملين بالجامعة وذلك اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية.

وأعرب الدكتور ياسر مجدي حتاته، عن خالص التقدير والاحترام إلى أشرف الغندقلي الذي توطدت العلاقة معه منذ توليه منصب رئاسة الجامعة، وقد شهد منه التفاني والإخلاص في العمل، مضيفًا أن الجامعة ستفقد عنصرًا إداريًّا هامًا يعد من أفضل كوادرها الإدارية تاركًا رصيدًا كبيرًا من التميز والسمعة الحسنة، مقدمًا له الشكر على ما قدمه للجامعة، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق خلال حياته.

وقال الدكتور محمد فاروق الخبيري إن " الغندقلي " يتصف بالمباشرة والوضوح في كل شيء، فهو صاحب رؤية واعية في تنفيذ القرارات ويتحمل المهام الموكلة إليه رغم صعوبتها برحابة صدر، مضيفًا أن الجامعة ستفقد قيمة وقامة في العمل الإداري متمنيًا له حياة سعيدة مع أسرته.

وأوضح الدكتور عرفه صبري أن أشرف الغندقلي أدي واجبه علي الوجه الأكمل بكل أمانة وإخلاص، فهو مثال للإداري المنضبط يأتي مبكراً وينصرف متأخراً.