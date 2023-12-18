6 جامعات تُشارك في مسابقة كلية هندسة جنوب الوادي للمشروعات الإبداعية

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، منافسات مسابقه plus3 بكليه الهندسة بحضور الدكتور فرج خضاري عميد كليه الهندسة والدكتور عماد علي عميد كليه الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد جلال عميد كليه الهندسة بجامعه الأزهر.

وقال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إنه سعيد بهذه المشاريع الإبداعية لطلاب كليه الهندسة منوهًا أن هؤلاء الشباب هم صانعي المستقبل وداعمي النهوض بالدولة المصري.

واعتبر رئيس الجامعة، أن مثل هذه المسابقات دائما تسهم في تشجيع ابداع الطلاب وتحفيزهم على الابداع والابتكار العلمي وأيضا تنميه قدراتهم على البحث وهذا يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

وبيّن الدكتور فرج خضاري عميد كليه الهندسة، أنّ هذه هي النسخة الثالثة من المسابقة وسوف تحتوي على العديد من المنافسات منها تصميم منشأ بالكامل وتنفيذه كنموذج ويتم تصميمه وتقييمه من جميع الجوانب الفنية وهذا المشروع من مشاركات قسم الهندسة المدنية.

وأضاف أن قسم الهندسة الكهربية والحاسبات والمعلومات فسوف يشارك في المسابقة بمباراة كره قدم بين اثنين روبوت وقسم الهندسة الميكانيكية سوف يشارك في المسابقة بتصميم روبوت ميكانيكي بدون كهرباء بالتقييم الهيدروليكي ويتم التحكم فيه لتحويل احمال واوزان كبيرة.

وأشاد الدكتور محمد جلال عميد كليه الهندسة، بجامعه الازهر بجامعه جنوب الوادي وحرصها على أقامه الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأشار بان هذه المسابقة تهدف الى التنافس بين الطلاب وتقديم الأفكار الإبداعية وأيضا تقديم الحلول المبتكرة للمشاكل الموجودة على أرض الواقع مما يعود على الطلاب بالنفع وزياده الخبرة.

6 جامعات تشارك بالمسابقة

وذكر الدكتور هاني أحمد عطا الله مشرف الفريق الطلابي، أن هذه المنافسات يشترك فيها عدد من كليات الهندسة ومنها هندسه جنوب الوادي وهندسه أسوان وهندسه الأزهر وهندسه جامعه السويس بالإضافة الى كليه الحاسبات والمعلومات جامعه جنوب الوادي والمعهد العالي للهندسة بالطود .

وفي نهاية المسابقة قام رئيس الجامعة بتكريم الفائزين في المسابقة والحاصلين على المراكز المتقدمة في المنافسات.

وشهد فعاليات المنافسات أعضاء هيئه التدريس بكليه الهندسة جامعه جنوب الوادي وأعضاء هيئه التدريس من كليه الهندسة جامعه الازهر وحشد من طلاب كليات الهندسة.

وأقيمت المسابقة تحت اشراف الدكتور عصام عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسين مغربي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هاني احمد عطا الله مشرف الفريق الطلابي بالكلية.