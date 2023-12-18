الأرصاد الجوية تحذر من تكوين الشبورة.. "من أخطر الظواهر الجوية"

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشددة على أن الشبورة تعتبر من أخطر الظواهر الجوية لأنه يحدث معها انعدام في الرؤية الأفقية على الطريق، موضحة أن إنعدام الرؤية يكون نتيجة الضباب وأحد الأسباب في وقوع حوادث على الطرق السريعة وغيرها.

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت"، المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، سائقي السيارات أخذ الاحتياطات فى حال وجود شبورة وضباب، ولابد من متابعة النشرة الجوية، خاصة فيما يتعلق بالشبورة المائية، مؤكدة أن الشبورة تزيد بشكل كبير فى فصل الشتاء نتيجة العديد من العوامل الجوية، ومنها برودة الجو.



وشددت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على أنه لابد من استخدام كشافات الشبورة واستخدام آلات التنبيه وفي انعدام الرؤية، موضحة أنه ولابد من الانتظار على جانبي الطريق لحين تلاشى الشبورة بشكل يسمح بالرؤية والسير بشكل طبيعي، مؤكدة أن الأيام المقبلة تشهد انخفاض فى درجات الحرارة في فترات الليل والنهار، مما يشعر المواطنين ببرودة الجو نتيجة هبوب رياح شمالية.

وأشارت إلى أن استقرار أحوال الطقس حتى يوم الخميس المقبل على كافة أنحاء البلاد.