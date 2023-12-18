رئيس جامعة العريش يُهنِّئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منتسبي الجامعة، بخالص التهاني القلبية إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصول سيادته على ثقة الشعب المصري لسيادته بتوليه منصب "رئاسة جمهورية مصر العربية".

وقال رئيس جامعة العريش، إن الشعب المصري استطاع خلال الانتخابات الرئاسية تقديم نموذج يحتذي به أمام العالم في حب الوطن من خلال الخروج والمشاركة بفعالية، وتجديد الثقة في قيادته الحكيمة.

وأشاد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش؛ بجهود وتحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الساحة الخارجية وحرص فخامته على حماية المصالح الوطنية والدفاع عن مواقف مصر الثابتة والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن.

ندعو الله بالتوفيق والسداد لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.

