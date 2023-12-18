جامعة الفيوم تكرم أشرف الغندقلي أمين عام الجامعة لبلوغة السن القانونية للمعاش

شهد الدكتورياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم حفل تكريم أشرف الغندقلي القائم بأعمال أمين عام الجامعة ومدير عام مكتب رئيس الجامعة لبلوغه السن القانونية للمعاش.

وحضر الحفل الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضورالدكتور أشرف رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد أبو الغار القائم بأعمال رئيس الجامعة السابق، وعمداء الكليات ووكلائها والأمناء المساعدين ومديري العموم بالجامعة وعدد كبير من العاملين بالجامعة وذلك اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية.

وأعرب الدكتور ياسر مجدي حتاته، عن خالص التقدير والاحترام إلى أشرف الغندقلي الذي توطدت العلاقة معه منذ توليه منصب رئاسة الجامعة، وقد شهد منه التفاني والإخلاص في العمل، مضيفًا أن الجامعة ستفقد عنصرًا إداريًّا هامًا يعد من أفضل كوادرها الإدارية تاركًا رصيدًا كبيرًا من التميز والسمعة الحسنة، مقدمًا له الشكر على ما قدمه للجامعة، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق خلال حياته.

وقال الدكتور محمد فاروق الخبيري إن " الغندقلي " يتصف بالمباشرة والوضوح في كل شيء، فهو صاحب رؤية واعية في تنفيذ القرارات ويتحمل المهام الموكلة إليه رغم صعوبتها برحابة صدر، مضيفًا أن الجامعة ستفقد قيمة وقامة في العمل الإداري متمنيًا له حياة سعيدة مع أسرته.

وأوضح الدكتور عرفه صبري أن أشرف الغندقلي أدي واجبه علي الوجه الأكمل بكل أمانة وإخلاص، فهو مثال للإداري المنضبط يأتي مبكراً وينصرف متأخراً.

وأضاف أن هذا الجمع الطيب يعكس رصيد الأثر الطيب الذي تركه في أسرة جامعة الفيوم، مقدمًا له الشكر على عطائه، متمنيًا له التوفيق في حياته بعد تعب سنوات العمل الإداري.

الاخلاق الحسنة

ومن جانبه أكد الدكتور عاصم العيسوي أن الحضور الكبير الذي يشهده حفل تكريم أشرف الغندقلي يؤكد المشاعر السامية والمحبة الصادقة التي يكنها له العاملين بالجامعة، لإنه رجل يتميز بالأخلاق الحسنة وقدم عطاءات وجهودًا متميزة للجامعة، سواء أثناء توليه القيام بأعمال الأمين العام للجامعة، أو من خلال إدارته لمكتب رئيس الجامعة، مقدمًا له الشكر والعرفان على مسيرة العطاء، داعيًا له الاستمتاع بالحياة القادمة التي بدأت اليوم.

وتداول رؤساء الجامعة السابقون الكلمات، حيث أشار الدكتور أشرف رحيل إلى أشرف الغندقلي بأنه ابن من أبناء الجامعة المخلصين الذين أثروا الحياة الإدارية الجامعة بأعوام من التفاني والجهد المتواصل متمنيًا له التوفيق والسداد.

وقال الدكتور أحمد جابر شديد أتينا اليوم لنقدم لأخ عزيز كل الشكر والتقدير والامتنان على ما قدمه للجامعة من جهد وتفانى غير مشروط فقد عرفناه مخلصًا أمينًا بشوشًا خلوقًا ونتمني له كل الخير لما هو قادم.

كما أعرب الدكتور محمد أبو الغار عن بالغ الشكر والتقدير إلى امين الجامعة رجل المهام الصعبة الذى أثرى العمل الإدارى بالجامعة لسنوات.

وبالإنابه عن الجهاز الإداري تحدث ماجد عبد السميع مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية السابق مثنيًا على أدائه المتميز واستجابته السريعة والدقيقة في كافة الأمور الإدارية، مضيفًا أن الجامعة اليوم تودع رجلاً من أفضل كوادرها عملاً وخلقاً متمنياً لسيادته حياة سعيدة.

وفى كلمته قدم أشرف الغندقلي الشكر والعرفان لجميع الحضور ولكل من أسهم فى تنظيم هذا الحفل تكريمًا لرسالته الوظيفية التى تقلد فيها العديد من المناصب وتوجت بأمينا عاما معربًا عن امتنانه وشكره لله عز وجل أن مكنه من أداء عمله وواجبه حتى اليوم، وتوجه بالشكر والعرفان لقيادات الجامعة الحاليين والسابقين على ما قدموه وما تعلمه منهم فهم نعم القدوة والمثل الداعم للجامعة.

كما وجه كلمته لزملائه بالجهاز الإداري والشكر لهم لأنهم المكسب الحقيقى الذى فاز به من مسيرة عمله، وهم شركاء النجاح لذا كل الشكر والتقدير للعاملين بالجامعة.

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