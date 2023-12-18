13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، شن الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (13679) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تم ضبط (123) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".