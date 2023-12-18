الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، شن الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

 

استمرار حبس المتهم بحرق والدته في حدائق القبة

تجديد حبس نصاب الأدوات الطبية

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (13679) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

 

كما تم ضبط (123) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

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