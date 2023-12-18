الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمين الجامعة العربية يهنئ الرئيس السيسي على فوزه بولاية جديدة

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رسالة تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة جاء فيها: "يسعدنى أن أتوجه إليكم بأصدق التهانى على الثقة الكبيرة التي أولاكم إياها الشعب المصرى العظيم بإعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية مصر العربية لفترة جديدة، داعياً الله العلىَّ القدير أن يلهمكم السداد والتوفيق في قيادتكم للبلاد نحو التقدم في المرحلة المقبلة. 


وإذ اتسمت هذه الانتخابات، التى شرُفت جامعة الدول العربية بالمشاركة في متابعة سيرها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بزخم جماهيرى ملحوظ، فقد وجهت رسالةً للعالم أجمع بأن الشعب المصرى عاقد العزم على تعزيز الاستقرار ومواصلة تحقيق التنمية".


واكد الأمين العام للجامعة العرببة في رسالته على "الثقة فى استكمال مصر العروبة بقيادتكم مسيرة التقدم والنماء، واستمرار دعمها المشهود للقضايا العربية، وفى مقدمتها قضية فلسطين، بما يعزز مَنعة وطننا العربى فى ظل ما يشهده من تحديات"

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