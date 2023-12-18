فؤاد عودة يهنئ الشعب المصري والسفارة بايطاليا بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة

قدم البرفيسور فؤاد عودة، رئيس جالية العالم العربي في ايطاليا و الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا و حركة المتحدين للوحدة و اذاعة كوماي الدولية، التهاني للشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

و تمنى عودة، النجاح و التوفيق لرئيس الجمهورية المصرية المنتخب من جديد عبد الفتاح السيسي، ومزيد من التقدم على يده لأبناء وشعب مصر.

وقدم أيضا الدكتور فؤاد عودة، التهاني للسفارة المصرية و للجالية المصرية في ايطاليا، بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية.