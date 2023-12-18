الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

فؤاد عودة يهنئ الشعب المصري والسفارة بايطاليا بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة

الدكتور فؤاد عودة
الدكتور فؤاد عودة

 

قدم البرفيسور فؤاد عودة، رئيس جالية العالم العربي في ايطاليا و الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا و حركة المتحدين للوحدة و اذاعة كوماي الدولية، التهاني للشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

 

و تمنى عودة، النجاح و التوفيق لرئيس الجمهورية المصرية المنتخب من جديد عبد الفتاح السيسي، ومزيد من التقدم على يده لأبناء وشعب مصر.

 

 وقدم أيضا الدكتور فؤاد عودة، التهاني للسفارة المصرية و  للجالية المصرية في ايطاليا، بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية.

 

 

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