عاجل
صاروخ يطلق من لبنان على مستوطنة أفميم الإسرائيلية
الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الجزار: قطاع الإسكان خير شاهد على ما حققه السيسي فى السنوات الماضية

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير الإسكان

هنأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفوزه فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد وزير الإسكان، أن الشعب المصري اصطف على صناديق الانتخابات ليقينه بأنه رغم التحديات التى تولى فيها الرئيس مسئولياته، هناك إنجازات غير مسبوقة لا ينكرها أحد.

 

وأضاف الجزار: لقد تولى الرئيس المسئولية فى فترة عصيبة، ساد فيها الشك فى مستقبل أفضل لهذا الوطن، وسط عمليات إرهابية لا تتوقف، واقتصاد يتهاوى، ومؤسسات للدولة لا تقوى على المواجهة، فكان هناك عزم من الرئيس على مواجهة كل هذه التحديات فى آن واحد، واتحدت إرادة القيادة مع الشعب، يد تحارب الإرهاب، وأخرى تحقق التنمية، ومن ثم عاد للوطن استقراره، وبدأ المواطنون يحلمون بمستقبل أفضل لبلدهم ولأسرهم.

وأشار  الوزير،  إلى أن قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بوجه عام خير شاهد على ما حققه الرئيس فى السنوات الماضية، ومن هنا كانت حشود المصريين فى "الأسمرات" و"بشاير الخير" و"المحروسة" وغيرها من المناطق غير الآمنة، التى تنعم حاليا بجودة الحياة، لتُعبر لمن خطط ونفذ عن تقديرها لهذا الإنجاز غير المسبوق، كما أن أهالينا فى قرى  "حياة كريمة" اصطفوا فى اللجان ليحموا حلمهم فى غد أفضل، وليجددوا ثقتهم فيمن أعطاهم الأمل.

مواد متعلقة

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير.. الأسعار والمساحات ورابط التقديم

مسئولو الإسكان يتابعون استعدادات فصل الشتاء من الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث

وزير الإسكان يلتقي مسئولي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات الإسكان والطرق والمرافق بمدينتي حدائق العاصمة وبدر

وزير الإسكان يلتقى مسئولى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

مواعيد ومكان قرعة أراضي برنامج مسكن في 15 مدينة

التقديم متاح الآن.. 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام في مدينتين (تفاصيل)

تخصيص 15 موقعًا لأبناء المدينة بمشروع شارع شباب الشروق لتوفير فرص عمل

الجريدة الورقية