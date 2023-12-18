تنفيذ 54 ألف حكم قضائي متنوع خلال يوم

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تنفيذ 54327 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

(114) حكم جناية.

(17084) حكم حبس جزئى.

(3093) حكم حبس مستأنف.

(26122) حكم غرامة.

(7914) مخالفة.

كما تم ضبط تشكيل عصابى ضم 3 متهمين ارتكبوا حادثين متنوعين.