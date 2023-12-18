الأمن يواصل حملاته لضبط الأسلحة غير المرخصة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16 قطعة سلاح ناري غير مرخص، بحوزة 14 متهمًا وذلك على النحو التالى:

بندقية آلية وطبنجة.

بندقيتين خرطوش.

12 فردا محليا.

(24) طلقة مختلفة الأعيرة.

(156) قطعة سلاح أبيض.