الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يواصل حملاته لضبط الأسلحة غير المرخصة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16 قطعة سلاح ناري غير مرخص، بحوزة 14 متهمًا وذلك على النحو التالى:

 

بندقية آلية وطبنجة.

بندقيتين خرطوش.

12 فردا محليا.

(24) طلقة مختلفة الأعيرة.

(156) قطعة سلاح أبيض.

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