بدء التشغيل التجريبي لمستشفى بيلا المركزي الجديد بكفر الشيخ

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الاثنين ،عن بدء التشغيل التجريبى لمستشفى بيلا المركزى، مع إجراء أول عملية جراحية لـ "زائدة دودية" لأحد أبناء مركز بيلا، بعد إعادة إنشائها لتعود إليهم فى شكلها التشغيلى الجديد بتقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة لأهالي بيلا.

وقال نور الدين، أن المحافظة حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت خلالها تطويرًا شاملًا وإعادة إنشاء لعدد من المستشفيات، والذي استهدف رفع كفاءة المنظومة الطبية بمحافظة كفرالشيخ للمساهمة فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن مستشفى بيلا المركزى على مساحة 5200م2 ( بدروم- أرضى- 5 طوابق ) والتى دخلت التشغيل التجريبى بالفعل مع إجراء أول عملية جراحية بها، ونقل العديد من الأقسام من مبنى مستشفى حميات بيلا الى مستشفى بيلا المركزى الجديد من بينها أقسام " العظام- الجراحة – النساء والتوليد – عمليات الجراحة والعظام والنساء - الطوارئ والاستقبال " الى جانب صيدلية العمليات.

وأشار إلى أن المستشفى الجديد تم تشغيله تجريبياَ بطاقة 114 سرير منها 72 سرير إقامة، 16 سرير للإستقبال والطوارئ، 20 سرير للأطفال، 12 سرير عناية مركزة، 17 سرير أطفال مبتسرين، 13 سرير نساء وتوليد، بالإضافة إلى، 20 سرير للباطنة، 28 سرير للجراحات، 4 سرير تحضير عمليات، 6 أسرة إفاقة، سرير للعزل، فضلًا عن 30 ماكينة غسيل كلوى ( 16 سالبى - 12 إيجابى- 2 عزل )، 25 حضان للأطفال ( 17 حضان أطفال-7 حديث ولادة- حضان للعزل)، 4 غرف للعمليات، 28 عيادة خارجية، 2 صيدلية، 4 معامل للتحاليل الطبية، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة مقطعية CT، وجهاز أشعة تليفزيونية، 3 أجهزة أشعة نقال، بنك دم تجميعى.