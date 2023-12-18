وزارة الري تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة

هنأ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وكافة العاملين بالوزارة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفوزه في الإنتخابات الرئاسية ، والذى يؤكد على ثقة ودعم الشعب المصرى للرئيس في الحفاظ علي الأمن القومي لمصر واستكمال مسيرة الإنجازات فى كافة المجالات.

وأعربت وزارة الري عن صادق أمنياتها بالتقدم والرخاء للشعب المصري ، وأن تواصل مصرنا الحبيبة مسار التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس ، خاصة في ملف المياه الذى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات العشرة الماضية في ظل حرص الرئيس على وضعه ضمن أولويات الدولة المصرية للحفاظ على مواردها المائية وتحقيق التنمية المستدامة .