17 فبراير.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، للحكم في جلسة 17 فبراير المقبل.

أحالت النيابة، المتهم لاشتراكه مع آخرين سبق الحكم عليهم في عدة تهم؛ تتمثل في الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إضافة إلى اتهامهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.