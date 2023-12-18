الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

17 فبراير.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

محكمة
محكمة

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، للحكم في جلسة 17 فبراير المقبل.

 

ضبط 3 محاولات تهرب جمركى عبر ميناء سفاجا

ضبط الأسواق والتحكم بالأسعار.. ملفات تنتظر الحلول من الرئيس المُنتخب

 

أحالت النيابة، المتهم لاشتراكه مع آخرين سبق الحكم عليهم في عدة تهم؛ تتمثل في الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إضافة إلى اتهامهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

مواد متعلقة

حاول الفرار قبل ضبطه مُتلبسًا.. التحقيق مع المتهم بطعن كلب في المقطم

انتحال صفة الأطباء.. عقوبات مؤثمة ما بين الحبس والغرامة

غدًا.. سماع المرافعة في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

أزهقا روح شاب داخل شقته.. أولى جلسات محاكمة عاطلين غدًا

خلافات شخصية.. الجنايات تستأنف غدًا محاكمة عامل تخلص من شاب بالوايلي

مواد مُخلة بالآداب.. قرار جديد حول قاتلة ابنتها في دار السلام
الجريدة الورقية