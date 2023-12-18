الرئيس السيسي: اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله ورفضهم للحرب في غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يعبر عن عظيم تقديره وامتنانه لكل المصريين، الذين شاركوا في هذا الحدث المهم فى هذا الظرف الدقيق.



وأوضح أن هذا الحدث المهم جاء في فترة تواجه فيه الدولة، حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتى فى مقدمتها، تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، مشددًا على أنها تستدعى استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام، متابعًا: “وكأن اصطفاف المصريين.. كان تصويتا للعالم كله.. من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية”.

وأوضح أنه جاء في مشهد حضاري راق تضافرت فيه جهود الدولة ليخرج بهذا المظهر المشرف، والذى لم يشهد أية تجاوزات أو خروقات أمنية على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقالت الوطنية للانتخابات إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتابع أنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 ملايين و32 ألف و437 ناخبا، لافتا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 ملايين و777 ألف و668 ناخبا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 ملايين و288 ألف و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألف و307 صوتا بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.