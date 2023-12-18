من نقطة الصفر.. كمين القسام يُسقط جنود الاحتلال في بيت لاهيا

قالت كتائب القسام، إن قواتها تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوات إسرائيلية راجلة في كمين ، كانت تتحصن داخل مبنى في بيت لاهيا، ومن ثم استهدافتها بقذيفة "TBG" والاشتباك معها من نقطة صفر والاجهاز على جميع أفراد القوة.

كما أعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية "، في عدد من القوات الاسرائيلية الراجلة شرق مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

تمكن مجاهدو القسام من استهداف شاحنة، تقل عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال في بيت لاهيا، بقذيفة TBG، ثم تم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة، وأكد مجاهدونا إيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح.

على جانب آخر أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 48 جنديًا بجروح خلال المعارك في غزة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، نشرت مقطع فيديو للنفق الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتشافه في غزة، قبل يومين بعنوان «وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت».