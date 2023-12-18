جنوب الوادي تشرع في غرس 1500 شجرة فاكهة للحد من التغييرات المناخية

افتتح الدكتورأحمد عكاوي فعاليات معسكر التشجير الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة هنجملها بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها وفريق عمل المشروع وطلاب الجامعة .

وأبرز رئيس الجامعة، أهمية المبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة مثمرة في مختلف انحاء مصر في الحد من اثار التغيرات المناخية و زيادة الرقعة الخضراء.

ووجه الشكر لمؤسسة هنجملها لدورها التنموي مشيدا بالتعاون المثمر بين الجامعة و المؤسسة في تنمية البيئة و الحد من التلوث حيث يشهد معسكر التشجير زراعة 1500 شجرة مثمرة من ثمار المانجو والتين.

وأكد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أهمية هذه المبادرات التنموية التي تعود بالنفع على جميع منسوبي الجامعة.

وحث طلاب الجامعة على رعاية الأشجار التي غرسوها ضمن فعاليات المعسكر حيث تعد المساحات الخضراء متنفس حيوي

وأشاد المهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها بدور جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة في تبني المبادرات التطويرية مؤكدا ان هذه المبادرة تستهدف توفير الغذاء و الحد من اثار التغيرات المناخية و تحفيز الطلاب على المشاركة المجتمعية.

وتابع أن المؤسسة تقوم بالتعاون مع العديد من الجامعات و المؤسسات في مجال زراعة الأشجار المثمرة واهدى رئيس الجامعة درع الجامعة لرئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها .

وطالب القبطان بإنشاء مركز للتنميط المستدامة الخضراء بالتعاون مع وكلاء البيئة وخدمة المجتمع بإشراف نائب رئيس الجامعة لشؤن البيئة المجتمع .