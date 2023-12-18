رئيس شعبة الاتصالات: نهنئ أنفسنا بفوز السيسي في الانتخابات الرئاسية

هنأ المهندس ايهاب سعيد عضو غرفة القاهره التجارية، ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية، الرئيس عبد الفتاح السيسي نتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية نتيجة الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال سعيد إن المشاركة في الانتخابات هذا العام كانت تاريخية وتعد أكبر مشاركة في تاريخ مصر، مؤكدا أن المشاركة الفعالة هي رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج، لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر من أجل مستقبل.

أضاف رئيس الشعبة أن وعى المصريين وثقتهم فى الدولة أصبح حائط صد منيعا ضد مروجي الشائعات والفتن، مؤكداً أن الطفرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة تتطلب استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة لاستكمال ما بدأناه معا، فهناك العديد من المشاريع القومية لا تزال تحت التنفيذ، بجانب المخاطر التي تحيط بالبلاد تتطلب وجود شخصية عظيمة مثل الرئيس السيسي.

قال رئيس الشعبة إن الصورة الحضارية التي قدمها المصريون تمثل صفحة جديدة مشرفة في مستقبل الوطن العظيم، ونموذج خلاق يحتذى به فى كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لتكون الديمقراطية هى البديل الآمن للاستقرار، ومواجهة التحديات وتسليح المجتمع بالوعى ومواجهة الدعاوى المغرضة.

فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بحجم أصوات وصل إلى 39 مليون و702 ألف 4.5 تصويت بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، وبذلك اعتماد النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسية.