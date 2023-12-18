رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

قدم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة، خالص التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، وتم إعلان نتائجها الرسمية اليوم الإثنين.

وأشاد رئيس الجامعة، بالصورة الحضارية التى خرجت بها الإنتخابات الرئاسية، وتضافر جهود مؤسسات الدولة لتمكين ملايين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، والتى تعكس روح الولاء والانتماء من الجميع ، داعياً الله تعالى أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترته الرئاسية الجديدة إلى كل ما يحقق الخير والرخاء والأمن والأمان والإستمرار فى مسيرة البناء والتطوير لمصرنا الغالية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات، منذ قليل، نتيجة الإنتخابات الرئاسية 2024 في مؤتمر صحفي، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدد 39 مليون و702 الفًا و451 صوتًا بنسبة 89.6% من أجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 44 مليون و 288 ألفًا و361 صوت، بمشاركة 44 مليون و777 ألفًا و668 صوت في الانتخابات، وبلغت الاصوات الباطلة 489 ألفا و307 صوتًا.