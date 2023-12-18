حملة مواطن بإيطاليا تهنئ بسام راضي بفوز السيسي بانتخابات الرئاسة



قدمت حملة مواطن بإيطاليا تهنئة للسفير المصري بروما بسام راضي وذلك بمناسبة فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وشكر إكرامي هاشم منسق حملة مواطن لدعم مصر في روما السفير بسام راضي علي الدور الكبير الذي قام به خلال عملية التصويت بروما والجهد الذي قدمه و أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بروما وجميع العاملين بسفارة جمهورية مصر العربية من تسهيلات للناخبين و تواجده الدائم لتقديم كافة أنواع الدعم لهم .



وكان هاشم قد أرسل برسالة تهنئه إلي السفير بسام راضي أعرب فيها عن شكر جميع أعضاء حملة مواطن لدعم مصر في الخارج لسيادته و تهنئته بما أسفر عنه ذلك الإستحقاق الدستوري في إيطاليا.