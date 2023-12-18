تشغيل أول ساحة انتظار مركبات بقنا

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن افتتاح ساحة انتظار السيارات ( الملاكي، الأجرة، ربع نقل) بشارع كوبرى دندرة (بسمة الشمال سابقا) بمدينة قنا، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس بشارع كوبرى دندرة والتيسير على المواطنين ساكني ذات الشارع والوافدين المتعاملين مع المستشفيات الحكومية والخاصة بذات الشارع، ومن ثم منع الاختناقات المرورية والحوادث.

وأكد عبدالباقي، أن ساحة الانتظار مزودة بأفراد أمن وإضاءة وكاميرات مراقبة فضلا عن أنه مسموح بعمل اشتراكات شهرية للمواطنين والمبيت.

وبيّن المتحدث الرسمي، أن كارتة الانتظار للسيارات (الملاكي – الأجرة- ربع نقل) 5 جنيهات للساعة، بينما بلغ كارته انتظار نهارى من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساءا 50 جنيه ، ومبيت ليلة واحدة 25 جنية، أما بالنسبة للاشتراكات الشهرية للمبيت 450 جنيه على أن يكون المبيت من الثامنة مساءا حتى الثامنة صباحًا وقيمة الاشتراك الشهرى طوال اليوم 800 جنيه.

وفي شهر يوليو الماضي، استقر رأي اللجنة المعنية بتحديد أماكن انتظار السيارات بساحات الإنتظار والشوارع الرئيسية ، على تحديد ساحات وأماكن الإنتظار فى 6 مدن هى ( قوص – نقادة – قنا – دشنا – نجع حمادى – أبوتشت ) تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الساحات فى كل مدينة حسب مساحة المكان والموقع الجغرافي، وتم مراعاة المستوى الاقتصادي بكل موقع، بهدف تحقيق السيولة المرورية فى الشوارع وكذلك تعظيم الإستفادة من الموارد المحلية، بحيث لا تعطل الحركة المرورية في الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة.

وتم تشكيل لجان بكل مدينة من المدن التى وقع الاختيار عليها، لتلقي طلبات الراغبين في مزاولة نشاط ساحات انتظار المركبات، طبقا لما جاء في كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الساحات في كل مدينة، بالاضافة الى وضع الشروط الخاصة لمزاولة هذا النشاط والتي تم تحديدها من قبل، والتى تتمثل ” إجادة القراءة والكتابة، وألا يقل السن عن 21 عامًا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، والحصول على شهادة صحية بخلوه من الأمراض، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبه جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات .