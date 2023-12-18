رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمنيا القمح

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالمدينة، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة، بوضع طبقات من السن والرمال تمهيداً لأعمال الرصف بالشوارع والطرق الرئيسية، فضلاً عن تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الفرعية الضيقة التي يصعب رصفها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس المركز أنه جاري الإنتهاء من أعمال الرصف بمنطقه تقسيم زادا بالمدينة، بوضع طبقه من السن للبدء في أعمال الرصف بالتنسيق مع الشركة المنفذة، مع الإلتزام بخطوط التنظيم لسرعة الإنتهاء من الأعمال، ودخوله الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأوضح رئيس المركز أنه تم متابعة أعمال تركيب الانترلوك بمنطقة هندسة الرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية (الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي) فى مراجعة الخدمات التى تشكل خطورة وإعاده تطورها، ضمن خطة التطوير الذى تتم بالمنطقة بالكامل، والتأكيد على الشركة المنفذة مراعاة تغطية غرف الصرف الموجودة، ورفعها بنفس المستوى وفقاً للاعمال المنفذة بالمنطقة.