جامعة الفيوم تبدأ تقييم مشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة

بدأت فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة الذي تنظمه جامعة الفيوم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والتعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور كمال غلاب رئيس لجنة التحكيم، ومنسق جامعة الفيوم بالمسابقة، والدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم، وعضو لجنة تحكيم المسابقة، وعدد من أعضاء اللجنة والطلاب المشاركين، وذلك اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية.

65 مشروع

وأوضح الدكتور كمال غلاب رئيس لجنة تحكيم المسابقة ومنسق الجامعة أن عدد المشروعات المشاركة هذا العام وصلت 65 مشروعا ، وتنوعت بين مشروعات في مجال الطب والصيدلة والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والعلوم، والإنسانيات، بمشاركة 91 طالبًا وطالبة.

وأضاف أن تحكيم المشروعات يخضع لعدد من المعايير منها تحديد المشكلة، وجمع البيانات والمنهج العلمي والإبداع في طرح الفكرة ومهارات العرض وأن يكون هناك مخرج مبدئ المشروع قابل للتطبيق.

وأشار إلى أن الدرجة القصوى للتقييم 100 درجة تقسم على حسب استيفاء كل معيار.

وأكد أن لجنة تحكيم المسابقة تضم أساتذة من كليات الطب والزراعة والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة والعلوم والخدمة الاجتماعية والحاسبات والذكاء الاصطناعي والزراعة. وسوف تعلن نتيجة المسابقة غدًا الثلاثاء.





































