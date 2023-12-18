محافظ الشرقية يُهنى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أجمل التهاني واصدق التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه في الإنتخابات الرئاسية 2024، متمنيا التوفيق والسداد والإستمرار للرئيس في استكمال مسيرة التنمية والبناء، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص الشكر والإمتنان لشعب مصر العظيم، والذي اصطف أمام اللجان الإنتخابية للإدلاء بصوته في مشهد حضاري وملحمة وطنية، لإختيار من يمثله رئيسا للجمهورية، واستكمالاً لمسيرة التنمية والبناء، التي بدأتها القيادة السياسية منذ عام 2014 لتوفير حياه كريمة للمواطنين.

أشاد المحافظ بوعي وإدراك المواطن الشرقاوي ومدى حرصه على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، والتي شهدت حراكاً كبيراً بمشاركة جميع طوائف المجتمع من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي القدرات والهمم، ايمانا بدورهم في بناء وتنمية المجتمع، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.

وقال المحافظ: باسمي وبإسم أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة؛ نعاهد القيادة السياسية على المضى قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في القطاعات الخدمية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.