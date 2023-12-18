خدمات صحية لــ 125 ألف و914  شاب بالمنيا

قامت صحة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بتقديم 125 الف و 914 خدمات صحية متنوعة للشباب .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة الشباب، ورفع الوعى الصحي لديهم، وتقديم الرسائل الصحية السليمة لهم.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم تقديم خدمات رعية صحية و مشورة وتوعية لعدد 45 ألف و 82 من الشباب ، من خلال برنامج الشباب والمراهقين ، وذلك خلال شهر نوفمبر، حيث تم تقديم 43405 خدمات رعاية صحية ، وعدد 41194 خدمات المشورة ،ـ و 41315 خدمات توعية وتثقيف صحي للشباب بموضوعات مختلفة.

ولف وكيل الوزارة، إلى تفعيل برنامج الشباب والمراهقين فى 22 وحدة صحية ومركز طبى جديد ، على مستوى محافظة المنيا، وتم اجراء فحص طبى شامل لعدد 296 الف و 795 طالب ، بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي، وتحويل الحالات التى تحتاج الى العلاج لتلقى الرعاية الصحية اللازمة

وتم المرور على 1366 مدرسة، وتم متابعة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس ، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب ومتابعة سير التطعيمات و تنفيذ 1298 ندوة تثقيفية بموضوعات متنوعة ، تنفيذ تدريب لعدد 22 طبيب ، و22 من التمريض على خدمات عيادات الشباب والمراهقين ، تحت إشراف مدير ادارة السن المدرسى دكتورة خلود محمود.