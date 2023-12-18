نقيب فلاحين الشرقية: فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي كان متوقعًا

قال إبراهيم إسماعيل، نقيب الفلاحين بمحافظة الشرقية، إن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي تم إعلان نتائجها اليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، كان متوقعًا لغالبية أفراد الشعب، وذلك بعدما شهدت الانتخابات إقبالًا كبيرًا من المواطنين الناخبين المتحمسين للإدلاء بأصواتهم لصالح الرئيس.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات، منذ قليل، نتيجة الإنتخابات الرئاسية 2024 في مؤتمر صحفي، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدد 39 مليون و702 الفًا و451 صوتًا بنسبة 89.6% من أجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 44 مليون و 288 ألفًا و361 صوت، بمشاركة 44 مليون و777 ألفًا و668 صوت في الانتخابات، وبلغت الاصوات الباطلة 489 ألفا و307 صوتًا.



وأشار نقيب الفلاحين بمحافظة الشرقية، إلى جميع الفلاحين بالمحافظة خرجوا في ملحمة وطنية أيام الانتخابات، وشاركوا في الاستحقاق الرئاسي الأخير، إيمانًا منهم بأهمية الالتفاف والاصطفاف حول الدولة وأجهزتها التنفيذية، وأعطوا صوتهم الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة التي ظهرت بوادرها في جني ثمار مسيرة العطاء خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد أن الفلاح المصري، شهد خلال الفترة الماضية، اهتمامًا ملحوظًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومته الرشيدة، وظهر ذلك جليًا في الإهتمام بالزراعات التعاقدية، ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، متمنيا للرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة يحظى خلالها الفلاح باهتمام كبير ورعاية لشؤونه الزراعية، حتى نصل إلى الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية كافة.