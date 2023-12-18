الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

استمرار فعاليات المشروع القومى "برامج فنية وابداعية" بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

استمرت فعاليات المشروع القومى برامج فنية وإبداعية بالمنيا ، تحت شعار" الفنون التراثية ، والذى تنفذه مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية النشء ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية النشء ، من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة. 

وتم التنفيذ على مدار ثلاث ايام متتالية ، فقد نفذت ورش عمل فنية لطلائع مركز شباب دماريس ، من خلال المدرب ايهاب زغلول مدرب شعب الفن التشكيلي ، والدكتورة  آية محمد المعيدة بكلية التربية الفنية لتنفيذ جدارية عن أهم الرياضات قديما وحديثا تطبيقا عمليا على هامش تنفيذ المشروع .

ويهدف المشروع ، إلى تنمية الجانب الفنى والإبداع لدى أبناءنا الطلائع ، صقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية ، تدعيم قيم الولاء والإنتماء لدى الطلائع ، من خلال انتاج جدارية تمثل تاريخ الرياضة على مر العصور ، واهم اللعبات الفرعونية  والشعبية التى تشتهر بها مصر العظيمة ، داخل اوخارج مركز الشباب بأيديهم .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية ، اشراف الدكتورة  سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة  عبير حسان.

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