استمرار فعاليات المشروع القومى "برامج فنية وابداعية" بالمنيا

استمرت فعاليات المشروع القومى برامج فنية وإبداعية بالمنيا ، تحت شعار" الفنون التراثية ، والذى تنفذه مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية النشء ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية النشء ، من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة.

وتم التنفيذ على مدار ثلاث ايام متتالية ، فقد نفذت ورش عمل فنية لطلائع مركز شباب دماريس ، من خلال المدرب ايهاب زغلول مدرب شعب الفن التشكيلي ، والدكتورة آية محمد المعيدة بكلية التربية الفنية لتنفيذ جدارية عن أهم الرياضات قديما وحديثا تطبيقا عمليا على هامش تنفيذ المشروع .

ويهدف المشروع ، إلى تنمية الجانب الفنى والإبداع لدى أبناءنا الطلائع ، صقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية ، تدعيم قيم الولاء والإنتماء لدى الطلائع ، من خلال انتاج جدارية تمثل تاريخ الرياضة على مر العصور ، واهم اللعبات الفرعونية والشعبية التى تشتهر بها مصر العظيمة ، داخل اوخارج مركز الشباب بأيديهم .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة عبير حسان.