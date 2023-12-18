تعرف علي قائمه طنطا لمواجهه الاتصالات غدا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا الرياضي قائمه الفريق التي سوف تدخل معسكرا مغلقا اليوم الأحد في أحد الفنادق الخاصه بالقاهره وذلك إستعدادا للقاء فريق المصريه للإتصالات ضمن منافسات دوري المحترفين والمقرر إقامته علي ملعب السلام في الثانيه ظهرا.

وضمت قائمه اللاعبين كلا من :

حسام غالى

احمد ربيع الشيخ

احمد على

محمد حموشة

احمد حسنى

كريم اسامة

حسام الشرخة

أحمد عبد الهادى

فارس طارق

احمد الشامى

اسامة النجار

شهاب فتحى

حسون محمد

محمد عاطف

ابراهيم جمال

نانا انتوى

محمد السيد عبدالهادى

نصر عبدالرازق

محمد شيكا

مصطفى الكومى

اقطاى عبدالله

علاء النجار

ويدخل طنطا اللقاء وفي جعبته ١٦ نقطه يحتل بها المركز العاشر في جدول الترتيب بينما يحتل فريق الإتصالات المركز الرابع عشر برصيد ١٤ نقطه وسوف تنقل قنوات اون تايم سبورت ٢ اللقاء علي الهواء مباشره