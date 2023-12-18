أحمد طه يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

بعث الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية مصر 2024، وتجديد ثقة الشعب المصري فيه لولاية رئاسية جديدة.

وهنأ رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس الادارة وجميع العاملين بالهيئة يوم الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ فخامة الرئيس ، حيث قال في البرقية: «إن الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لمصر 2024 ، أظهر حرص المصريين وإصرارهم على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتي بدأت منذ أعوام تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمضي قدما نحو استكمال أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، والوصول بمصر للمكانة التي تستحقها بين دول العالم المتقدم في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي ، وتحقيق حلم المصريين في تغطية صحية شاملة»، متمنيا له دوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم في استكمال مسيرة التنمية.

وذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية شهدت ممارسة ديمقراطية حقيقية من المصريين في الخارج والداخل، وهي الرسالة الأفضل التي بعث بها الشعب المصري العظيم إلى العالم أجمع والتي عكست التفاف هذا الشعب بجميع فئاته وطوائفه حول قيادةٍ أخلصت وآمنت بحقه في الحياة الكريمة، وقدمت جهوداً غير مسبوقة للدفع بقاطرة الوطن نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.