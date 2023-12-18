تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شخص في عابدين

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، محاكمة عامل متهم بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات بينهما لجلسة دور يناير المقبل.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على التشاجر مع المجني عليه، وإزهاق روحه، واعد في سبيل ذلك سلاح أبيض “سكين"، نتيجة خلافات سابقة بينهم حيث تبين أن مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم يحمل جنسية إحدى الدول تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته، التي أودت ببحياته.

كما جاء في التحقيقات أن المتهم يعمل بائع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات، بتهمة التشاجر وإنهاء حياة شخص وحيازة سلاح أبيض.

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الإثنين، قرار باستمرار حبس المتهم بسكب البنزين على والدته وحرقها بسبب خلافات بينهما في حدائق القبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وصرحت النيابة العامة في القاهرة بدفن جثمان المجني عليها عقب صدور تقرير الطب الشرعي، وأمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي وإجراء تحليل مخدرات له.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة أن المتهم يعمل موظفا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الفترة الأخيرة تعرف على بعض الأشخاص سيئي السمعة، ودخل في عالم المواد المخدرة حتى تركت له زوجته المنزل.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم يوم الواقعة حضر إلى والدته وطلب منها أموالًا لشراء المخدرات، إلا أنها رفضت، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، ثم خرج من المنزل إلى السيارة، وقام بسحب بنزين منها وعاد إلى والدته وألقى عليها البنزين ثم أضرم النيران بها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا تضمن العثور على جثمان سيدة داخل منزلها بمنطقة حدائق القبة.. وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان سيدة في العقد السادس من العمر متفحما. تم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات