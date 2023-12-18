إيطاليا: سندعم القرار الأممي لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزّة

أكدت إيطاليا أنها تدعم القرار الذي ستقدمه الإمارات والولايات المتحدة اليوم الاثنين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ؛ لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى قطاع غزّة.

وأعرب وزيرالخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر السفراء بمقر وزارة الخارجية اليوم ، عن الأمل بأن تتمكن الأمم المتحدة من اعتماد هذه الوثيقة اليوم مكرراً إيمانه بفائدة الحوار لحل المشاكل..حسبما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه سيعود اليوم للتصويت على قرار صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في إطار الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس)، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وفي سياق متصل أكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف اليوم الاثنين أن مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون كما أنها لم تدخر جهدا فيما يخص الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والغذائية إلى قطاع غزة .. منوها في الوقت ذاته بالموقف المصري الأردني الفلسطيني الرافض لسياسة التهجير.

وقال أمين جبهة التحرير ، في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية ، :"إن الاحتلال الإسرائيلي يمضي قدما في تنفيذ مخططاته في ظل الحماية الأمريكية والصمت الدولي ، ويدعي أن حربه تستهدف القضاء على حركة حماس وإطلاق سراح الأسرى ، في حين لم يتم إلا قتل المدنيين والأطفال والتدمير أمام العالم أجمع ومحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه".

وأضاف : أن الأولوية في الوقت الحالي هي وقف الحرب العدوانية الإجرامية للحفاظ على الدم الفلسطيني والضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية والوقود، ، ووقف التدمير والاستهداف للفلسطينيين الذين يتعرضون لجرائم الحرب وتعطيش وتجويع وتهجير قسري من شمال قطاع غزة إلى الجنوب..مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحدث عن تخفيف حدة الصراع وقتل المدنيين في ظل تصاعد الاحتجاجات في العالم أجمع لوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، ولكن مضمونا فهي تمد الاحتلال بكل أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا وتغطي على جرائمه وتجهض أي قرارات من مجلس الأمن الدولي من خلال حق "الفيتو".

وأوضح أن مجلس الأمن ، المسئول عن الأمن والسلم الدوليين في العالم ، فشل أمام الفيتو الأمريكي في تمرير قرار حول وقف العدوان وإدخال المساعدات..مؤكدا أن الاحتلال لن يعترف بأي قرارات سواء من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو حتى القوانين الدولية ، فهو يقوم بجميع الجرائم والعدوان وحرب الإبادة المخالفة للقوانين والاتفاقات الدولية، بدعم أمريكي.

وأعرب أمين جبهة التحرير الفلسطينية عن رفضه لسياسة التهجير .. مؤكدا على ضرورة التوصل لعملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وإلا لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة.

واستشهد طفل فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم "الفارعة" جنوب محافظة "طوباس" الواقعة شمال شرق الضفة الغربية.