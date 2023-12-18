مديرية التربية والتعليم بأسيوط تعلن جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية

في إطار حرص مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط إلى تنظيم عملية الامتحانات الطلابية سواء الشفهية او التحريرية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2023 في المدارس التجارية والفندقية التابعة لها. فقد تم الإعلان عن جداول الامتحانات لمختلف الأنظمة المعتمدة في هذه المدارس، وتشمل نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج والتعليم الفندي ونظام الجدارات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المديرية لتوفير بيئة ملائمة للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات بكفاءة وانضباطية عالية، وضمان تمكينهم من الاستعداد الجيد والنجاح في تحقيق أهدافهم التعليمية.

وتشتمل جداول الامتحانات على توزيع مواعيد الامتحانات لمختلف المواد، بما يضمن توزيع الأحمال الدراسية بشكل مناسب على جميع الطلاب والطالبات، ويعكس التخصصات المختلفة المتوفرة في مدارس التعليم التجاري والفندقي. وتهدف جداول الامتحانات أيضًا إلى توفير فترات استراحة مناسبة للطلاب بين الامتحانات، لتمكينهم من التحضير الجيد والحفاظ على صحتهم النفسية أثناء فترة الامتحانات.

ويجب على الطلاب وأولياء أمورهم الاطلاع على جداول الامتحانات الخاصة بهم والالتزام بمواعيدها المحددة، وتجهيز الأدوات اللازمة لأداء الامتحانات بنجاح. كما ينبغي على المدارس توفير البيئة الأمثل للامتحانات، بما في ذلك قاعات ملائمة وإجراءات أمنية وإشراف فعّال على سير الامتحانات.

وتأمل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أن تساهم هذه الجداول في توفير بيئة منظمة ومهيأة جيدًا للطلاب والطالبات، تساعدهم على تحقيق نتائج إيجابية في امتحاناتهم وتعزز ثقتهم في قدراتهم التعليمية. وتعتبر هذه الجداول أداة أساسية لتسهيل عملية الاستعداد والتنظيم الشخصي للطلاب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في التعلم والتحصيل العلمي.

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط

جداول امتحانات المدارس التجارية والفندقية بأسيوط