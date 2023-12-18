محافظ الغربية يتأكد من جاهزية المعدات لمواجهة الأزمات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مسائية للتأكد من جاهزية معدات ومحطات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة الأزمات والكوارث و للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة كل المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد اصطفاف سيارات ومعدات الشركة، وشهد خلال الاصطفاف عرض أنواع السيارات والمعدات وإمكانياتها وحالتها والخبرة الفنية لسائقي السيارات، للوقوف على مستوى جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع الأزمات والطوارئ.



وأشاد المحافظ، بمعدات شركة مياه الشرب واسطولها وجاهزيته لمواجهة الأزمات والكوارث، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكل مرافق الخدمات والقطاعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتابع المحافظ جولته بمراجعة الحالة الفنية لمحطة معالجة صرف صحي نواج ومحطة رفع سبرباي.

وأكد المحافظ، حرصه المستمر على المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والتفتيش على مدى جاهزيتها والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات لمواجهة أي طارئ وتنفيذ الخطط المطلوبة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حرصا على حياة وسلامة المواطنين.



وأوضح أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما خاصا بتطوير المشروعات وإجراء أعمال الصيانة وتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة، والتأكد من كفاءة التشغيل ورفع مستوى العناصر البشرية المعنية وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها.