الإثنين 18 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الإعدام لموظف والمؤبد لشقيقيه بتهمة إنهاء حياة نجل عمهم بسبب الميراث بالقليوبية

محاكمة
محاكمة

 قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، معاقبة موظف بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لشقيقيه، لاتهامهم بإنهاء حياة نجل عمهم بسبب خلافات على الميراث، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدام الأول.

الإعدام لموظف والمؤبد لشقيقيه بتهمة إنهاء حياة نجل عمهم بسبب الميراث بالقليوبية 

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17246 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1831 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين محمد أ إ، 48 سنة، موظف، ومصطفى م ن، 35 سنة، صاحب مصنع، وأحمد م ن، 28 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، قتلوا المجنى عليه أحمد.س، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.


وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجنى عليه، وأعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا مسدس وذخائر موضوع الاتهامات التالية، وتتبعا المجنى عليه خلال استقلاله لسيارة، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول والثاني عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه، فاستقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياة المجنى عليه، وذلك حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أذرهم، قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا مششخنا مسدس بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين الأول والثاني أطلقا أعيرة نارية من سلاح ناري داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.

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