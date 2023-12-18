رولا دشتي : الرؤية العربية 2045 نقطة انطلاق نحو مستقبل يتميز بالثراء الثقافي

أطلق كل من جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، مبادرة مشتركة لتعزيز التكامل والتعاون الإقليميين، ومساعدة الدول العربية في تحقيق الأهداف التنموية.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة الوزارية الحادية والثلاثين التي بدأت اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، والدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية لـ "الإسكوا".

وخلال كلمتها في افتتاح أعمال الدورة الوزارية، قالت الدكتورة رولا دشتي، إن هذه المبادرة التي تأتي تحت عنوان "الرؤية العربية 2045 في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإدارة والعمل" تعتمد على ستة أركان أساسية هي: "الأمن والأمان، العدل والعدالة، الابتكار والإبداع، الازدهار والتنمية المستدامة، التنوّع والحيوية، التجدّد الثقافي والحضاري".

وأكدت أن "الرؤية العربية 2045" تمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل يتميز بالثراء الثقافي والتعاون الإقليمي؛ بهدف استعادة الأمل بالفكر والعمل والبناء وتحفيز النمو المستدام وتعزيز التعاون والتضامن الإقليمي، مشيرة إلى أن هذه الرؤية، التي تأتي بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس "الإسكوا"، تم إعدادها بصورة تشاركية بين جامعة الدول العربية و"الإسكوا" وتحمل وعدا بمستقبل يجدد طموحاتنا لبناء عالم أفضل يليق بشعوبنا ودولنا.



واستعرضت دشتي، في كلمتها، دور وإنجازات "الإسكوا" منذ تأسيسها في مجال دعم التنمية وتعزيز بنية المعلومات وتقديم الاستشارات الموضوعية والبناءة في مجالات التنمية المختلفة وتدريب آلاف الكوادر وتوسيع دور "الإسكوا" من لجنة إقليمية إلى منظمة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة.