وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة

تابع صباح اليوم الثلاثاء محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية الفنية المشتركة التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية.

و تفقد وكيل الوزارة ورش أقسام المدرسة بدأها بقسم "الكهرباء" مع طلاب الصف الثالث وناقشهم مستطلعا لنواتج التعلم والمهارات المكتسبة، وأجرى حوارا وديا معهم حول أسباب اختيارهم للقسم، ومدى توفر فرص العمل به، وضرورة اكتساب المهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل ثم تفقد ورشة قسم " النجارة"مع طلاب الصف الأول وأجرى نقاشا مع الطلاب حول أهمية المهنة ومتطلبات سوق العمل، ثم تفقد ورشة" السيارات" للصف الثالث وأجرى نقاشا مع الطلاب حول مكونات أجزاء المحرك ووظيفته.

وشهد وكيل تعليم جنوب سيناء تنفيذا عمليا للقيادة حول أحد النماذج وكفاءة الطلاب العملية والتدريبية به، ثم تفقد قسم " الزخرفة " للصف الثاني وأجرى نقاشا مع الطالبات حول أوجه الاستفادة من القسم والمهارات المكتسبة لسوق العمل وأهمية تطوير المهنة لمناسبة سوق العمل والنواحي الابداعية والتكنولوجية التي استحدثت بها .

ووجه وكيل الوزارة بأهمية التدريب وممارسة المهارة والتميز المهني، مؤكدا أن المدرسة توفر كافة الإمكانات والأجهزة التي تعد الطالب ليكون جاهزا لسوق العمل، كما وجه المعلمين والإدارة بالعمل بإخلاص لصالح الطلاب وتخريج طلاب مهرة أكفاء بتخصصاتهم.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالإشراف اليومي ومتابعة الغياب للطلاب، ومواصلة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والالتزام بأمن بوابات المدرسة.

FB_IMG_1702901629126

FB_IMG_1702901627095

FB_IMG_1702901624875

FB_IMG_1702901622829