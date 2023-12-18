المؤبد لعامل أنهى حياة زوجته لخلافات أسرية بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني بالسجن المؤبد لعامل، لاتهامه بإنهاء حياة زوجته باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بينهما، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم.

أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13108 لسنة 2053 جنح قسم أول الفيوم ، والمقيدة برقم 2221 لسنة 2026 كلي جنوب الفيوم ، أن المتهم "علاء أ"، 37 سنة، عامل ، قام في يوم 22 يونيو الماضى بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، بجناية القتل العمد حيث أنهى حياة المجني عليها زوجته "سلوى . م"، ربة منزل.

وتبين أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا "سكين"، وما إن ظفر بها حتي عاجلها بطعنه غائرة بالصدر فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والمرفق بالأوراق، فأرداها قتيلة علي الفور قاصدا من ذلك إزهاق روحها.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته بسبب خلافات أسرية بينهما، تطورت لمشاجرة، قام خلالها بحيازة سلاح أبيض "سكين مطبخ"، وعاجلها بطعنه نافذه في الصدر، ولقت مصرعها على الفور، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقع، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.