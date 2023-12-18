فتح: مصر السد المنيع الذي يحمي القضية الفلسطينية (شاهد)

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الدكتور جمال حويل، أن جيش الاحتلال لا أخلاقي ولا يلتزم بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

قال “حويل” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إنه تم قتل فلسطينيتين مسيحيتين في الكنيسة بقطاع غزة، وهذا ليس غريبا عليه، حيث يضرب الفلسطينيين في كنيسة القيامة بالقدس.

تابع أن هذا السلوك مجرم وينم على أيدولوجية لا تقبل بالآخر إطلاقا ولا تحترم الشرائع الدولية، وغزة مازالت في حاجة إلى إدخال مواد تموينية وأدوية محروقات بشكل كبير جدا وإلا سنكون مقبلين على كارثة إنسانية في هذا العصر الحديث.

وواصل حويل أنه "المطلوب بذل المزيد من الجهود كي يصل الغذاء والدواء والمحروقات لأهلنا في قطاع غزة، فالأهالي بالقطاع يعيشون في العراء والبرد ونحن مقبلون على فصل الشتاء، ومن ثم، فإننا في حاجة إلى تدفئة وأدوية غذاء سليم، ونحن نثق بالشقيقة الكبرى مصر كي تبذل المزيد من الجهد عند معبر رفح وإدخال المزيد من المواد التموينية، فمصر هي السد المنيع الذي يحمي القضية الفلسطينية، وتبين ذلك من خلال موقفها الشجاع ضد مخطط الاحتلال بتهجير الفلسطينيين.

الأونروا: عدد شهداء غزة في 40 يومًا يفوق ضحايا حرب أوكرانيا





صرح مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، بأن عدد القتلى من الأطفال والنساء في غزة خلال 40 يوما يفوق عدد المدنيين الضحايا في النزاع الأوكراني، وفق روسيا اليوم.

وأضاف لازاريني، في مقابلة مع شبكة "الجزيرة" القطرية: "بكل المقاييس، الوضع في غزة غير مسبوق وصاعق"، وأشار إلى أن "عدد القتلى من المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق".

وأكد مفوض عام الوكالة أن "عدد القتلى من الأطفال والنساء في غزة خلال 40 يوما يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا"، التي اندلعت منذ نحو 22 شهرا.

ويوم الجمعة الماضي، كشفت وزارة الصحة بغزة، أنه قتل 8 آلاف طفل و6200 امرأة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.

وقال لازاريني إن "مستوى الدمار في غزة غير مسبوق أيضا، حيث أن 60 بالمئة من البنية التحتية مدمرة"، وأضاف "90% من سكان غزة أصبحوا نازحين".

وفي وقت سابق، أعلنت "الأونروا" ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 135 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي 21 نوفمبر الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، في بيان، إن ما لا يقل عن 10 آلاف مدني، بينهم أكثر من 560 طفلا، قتلوا منذ شنت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة 18 ألفا و800 قتيل و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.