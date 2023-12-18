مصرع سائق توك توك صعقا بالكهرباء حال تركيبه لمبة إنارة بطما

لقى سائق توك توك في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصرعه صعقه التيار الكهربائي أثناء قيامه بتركيب لمبة إنارة بشقته لامست يده إحدى الأسلاك المكشوف وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من مستشفي طما المركزي بوصو ل "شهاب . ع . ا .ع" 24 سنة سائق توك توك - ومقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء .

بالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه "عادل . ع . ا . ع" 33 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بتركيب لمبة إضاءه بشقته لامست يده أحدي الأسلاك العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفى الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .