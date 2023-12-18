«ساويرس» الثقافية تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو فى دورتها التاسعة عشرة

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء «جائزة ساويرس الثقافية»، القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، عن أعمالهم التى استقرت عليها آراء أعضاء لجان تحكيم الدورة التاسعة عشرة..

وقد تضمنت القوائم القصيرة فى الرواية؛ فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدى خمسة أعمال هى رواية «النهايات السعيدة» لـ«أحمد ناجي»، ورواية «الغابة والقفص» لـ«طلال فيصل»، ورواية «فيكتوريا» لـ«كارولين كامل»، ورواية «هناك حيث ينتهى النهر» لـ«مريم عبدالعزيز»، ورواية «مساكن الأمريكان» لـ«هبة خميس».

وفى المجموعة القصصية؛ تضمنت القائمة القصيرة، بحسب الترتيب الأبجدى المجموعة القصصية «مساحة للمناورة» لـ«أحمد فؤاد الدين»، والمجموعة القصصية «صورة شخصية للموت» لـ«إسلام أحمد»، والمجموعة القصصية «أرشيف ريبليكا» لـ«بسمة ناجي»، والمجموعة القصصية «هذه ليست غرفتك» لـ«كريم محسن»، والمجموعة القصصية «أيام سمير حمص» لـ«هند جعفر».

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو، فرع شباب الكتاب كالتالي: سيناريو فيلم «أفراح وأحزان بيت البنات» لـ«أحمد إيهاب عبدالوارث»، وسيناريو فيلم «تراب القمر» لـ«أحمد عصام»، وسيناريو فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو لـ«خالد منصور»، وسيناريو فيلم «ذات مرة فى القاهرة» لـ«خيرى الفخراني»، وسيناريو فيلم «اغتيال المأمور» لـ«على سيد محمد».

تلقت المسابقة خلال هذه الدورة 1202 استمارة تقديم فى مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما فى مصر.

والجدير بالذكر أنه تم زيادة قيمة الجوائز هذا العام فى كل فروع الجائزة التى تضم الرواية، والقصة القصيرة، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبى والسرديات الأدبية، وأدب الطفل، كما تم إضافة جائزة (المركز الثاني) لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة، وذلك نظرا للإقبال الكبير وجودة الأعمال المقدمة فى هذا الفرع.

من جانبهم، يتوجه أعضاء مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية بالشكر للمبدعين الذين حرصوا على التقدم للمسابقة فى دورتها التاسعة عشرة، وبالتهنئة للمبدعين الذين وصلوا إلى القوائم القصيرة متمنين لهم التوفيق فى التصفيات النهائية، مع تأكيدهم على الحرص على تسليط الضوء على أعمالهم التى اختارتها لجان التحكيم من الآن وحتى إعلان النتائج النهائية خلال الحفل السنوى المقرر إقامته فى 8 يناير 2024.

تعد «جائزة ساويرس الثقافية» أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية فى دعم جهود التنوير الثقافى وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة فى عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفنى وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة، وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية فى مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائى والنص المسرحى والنقد الأدبى والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. ومنذ انطلاقها وعلى مدار 19 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية فى مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.