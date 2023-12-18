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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حازم طه باليوم العالمي للغة الضاد: لا عز لأمة تتجاهل لغتها (فيديو)

الإذاعي حازم طه
الإذاعي حازم طه

دعا الإذاعي حازم طه، إلى الاعتزاز باللغة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للغة الضاد، مؤكدًا أن الكثير من الشعراء تحدثوا وكتبوا عن اللغة العربية ومكانتها في قصائدهم.

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وأضاف خلال لقاءه مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى اليوم الإثنين، أن اللغة العربية ذكرت في إحدى قصائد الشاعر حافظ إبراهيم منذ أكثر من نصف قرن إذ قال: “أَرى لِرِجالِ الغَربِ عِزّاً وَمَنعَةً، وَكَم عَزَّ أَقوامٌ بِعِزِّ لُغاتِ”.

وأشار إلى أن تأخر اللغة العربية أمر غير جيد، فيجب على مجتمعنا الاعتزاز بلغته، موضحا: “الأمة التي لا تعتز بلغتها لن يكون لها عز ولا مناعة”.

اللغة العربية لغة الشعر والفنون

وأكد أن الاحتفال هذا العام باللغة العربية يأتي تحت شعار “اللغة العربية لغة الشعر والفنون”، فالشعر هو من حافظ على اللغة العربية، مشيرا إلى أنه عندما يقوم بتدريب مذيعين نشرة الأخبار يبدأ معهم بقراءة أبيات الشعر والقصائد الرصينة بهدف التمكن من القراءة بالتشكيل.

وتابع: “القصيدة تُعلم الإلقاء، ونشرة الأخبار تعد درس لغوي، وكان يجري تحري الدقة أثناء قراءة نشرة الأخبار، فالخطأ اللغوي يحسب على المذيع”.

ولفت إلى أنه قدم العديد من البرامج لتعليم اللغة العربية والقراءة الصحيحية مثل برنامج “قطوف الأدب من كلام العرب”.

 

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