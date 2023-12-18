سر ومعجزة نزول القرآن باللغة العربية في يومها العالمي

أنزل الله تعالى قرآنًا عَربيًّا غَير ذِي عِوَجٍ، إذ اقتضى كمال المعنى الإلهي لغًة مُكتملة متينة، فجاءت العربية، لغةً قوية حتى حروفها منفردة يكون له رمزية وذاتية تحوى معانٍ كاملة عكس سائر اللغات مما جعلها جديرة بأن تكون اللغة الأم ووعاء كلمات الله سبحانة وتعالى.



اليوم العالمي للغة العربية



تحتفل منظمة الأمم المتحدة(اليونسكو) الموافق الثامن عشر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، ويتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة.



لماذا نزل القرآن بلسان عربي وهو للناس كافة؟



قال عز وجل: “إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ" وقال سبحانه: “وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، فبما أن قرآننا الكريم قد أُنزلَ للناسِ كافة، فلماذا أنزل بلسان عربي والأممُ تختلفُ ألسنتُها، سؤال قد يحير بعض المسلمين ويطرحه الغير مسلمين كنوع من الشبهات نجيب عليه اليوم في احتفالنا بلغتنا العربية.



المقصد الأول لنزول القرآن عربيًا

أجاب الشيخ الشعراوي في خواطر تفسير سورة يوسف في قوله سبحانه وتعالى::"إنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" موضحًا أن المقصد الأول من نزول القرآن عربيًا هو إثبات التحدي لمن أنزل فيهمُ الرسول، فقد نزل بلسان قومه كما قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ {سورة إبراهيم: 4} وقد كانوا قوم فصاحة وبلاغة وصلت لذروتها إذ كانوا يقيمون للغة معرضًا وسوقًا يتباون فيه، فجاءهم رسولًا أميًا لا يعمل القراءة والكتابة بقرآ، بليغ بلغتهم أعجزهم، وهكذا يستقبلون دعوته أول استقبال ،وبعد ذلك حين يؤمنون به ينسَحون في الدنيا حيث معجزة من نوعًا أخر.



المقصد الثاني لنزول القرآن عربيًا



وتابع أن تلك المعجزة هى تحدي كل الحضارات فيما وضعت من التقنين الذي يسعد حركة الحياة في الانسان مع إنهم أمة أمية لا حظ لهم من علمًا ولا حظ لهم ولا علمًا ولا ثقافة، ومع ذلك فقد تحدوا حضارتين الحضارة الشرقية في فارس والحضارة الغربية في روما، ويتحدوا بغير اللغة، يتحدون بالاستنبئات التي جاء بها القرآن قبل أن تحدث في الكون، حيث ينبئ القرآن بها، فإذا ما انتهت إليها عقول البشر في العصور المتأخرة قولنا أن القرآن سبق وأشار إليها قولنا هذا دليلا على أن الذي نزل عليه القرآن استقبله من ربه الذي يعلم ما تكون عليه الاحداث في الكون وهذا هو الاعجاز.





اللغة العربية أصل كل اللغات





ذكر المفكر الدكتور مصطفى محمود في كتابه “عالم الاسرار” أنه وجد في خضم بحثة عن أصل اللغات كتاب لتحية عبد العزيز اسماعيل أستاذة متخصصة فى علم اللغويات، عنوانه «اللغة العربية أصل اللغات أستاذة متخصصة فى علم اللغويات، قضت عشر سنوات تبحث بين اللغة العربية واللغات الأخرى، حتى تأكدت أن اللغة العربية هى الأصل والمنبع، وإن جميع اللغات كانت قنوات وروافد منها.









