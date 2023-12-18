أخوها قالي بتتفرح على أفلام وحشة.. تجديد حبس ربة منزل قتلت أبنتها فى دار السلام

جدد قاضي المعارضات المختص، اليوم الأثنين، حبس ربة منزل متهمة بقتل ابنتها المراهقة بسلاح أبيض "سكين" بدار السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأدلت الأم المتهمة خلال التحقيقات بقتل ابنتها بسبب مشاهدتها للأفلام الإباحية بإعترافات تفصيلية، وقالت الأم أمام النيابة، أن ابنها صاحب الـ9 سنوات أخبرها بأن شقيقته الكبرى تشاهد الأفلام الإباحية داخل غرفتها، موضحةً أنها تسللت إلى غرفة ابنتها وتأكدت من حديث ابنها الصغير.

أخوها جبلي السكينة عشان أدبها

وأضافت أنها شعرت بالغضب من ابنتها وأبرحتها ضربًا وانهالت عليها بسيل من السباب والشتائم، مشيرةً إلى أن الأخ الصغير أحضر لها سكينًا لتؤدب ابنتها فقامت بطعنها في ظهرها.

وأضافت الأم باكية: "حاولت أنقذها لكن أول ماوصلنا المستشفي كانت ماتت"

ومن جانبها أجرت النيابة العامة معاينة لمسرح الجريمة ، وامرت بنقل الجثة الي المشرحة وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير وافي بأسباب الوفاة ، وقررت النيابة حبس الأم المتهمة 4أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغا يفيد في بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة طفله عمرها 13 سنة مصابة بطعنة سكين في الظهر وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة والدتها بعدما شاهدت الأم ابنتها تستمع لفيلم أباحيه والقى القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وفى سياق أخر شهدت منطقة ترسا بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، إذ أقدم عاطل على قتل، زوجتة بـ 9 طعنات حتى سقطت، جثة هامدة بسبب رفضها اعطائة "أموال" حصيلة جمعية ، وتمكنت قوات الأمن القبض على المتهم، واقتيادة الى ديوان القسم، واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت مباحث ترسا بلاغا من الأهالي بدائرة قسم الشرطة يفيدون فيه بقيام شاب بقتل زوجته البالغة من العمر 24 عام داخل منزل اسرتها.

علي الفور انتقلت قوة امنية من مباحث القسم الي مكان البلاغ وبالتحري تبين ان المجني عليها تعيش مع اهلها بعد ان تركت منزل الزوجية .

اضافت التحريات ان يوم الواقعة علم المتهم بان زوجته تحتفظ بمبلغ مالي كبير حصيلة جمعية فخطط للاستيلاء عليهم وتوجه الي منزل اهل زوجته وما ان علم بان لا احد في المنزل دخل علي زوجته غرفتها اثناء نومها وطالبها باموال الجمعية فرفضت وهنا اخرج سكينا من بين طيات ملابسه وانهال بها طعنا عليها فاصابها بـ 9 طعنا ثم سرق اموال الجمعية نجحت قوة امنية من ضبط المتهم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما أمرت نيابة الجيزة الكلية، اليوم الأحد، بحبس عاطل متهم بقتل زوجته، بعد ان سدد اليها 9 طعنات قاتلة بسبب رغبته في الاستيلاء علي اموالها بمنطقة ترسا، 15 يوما علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية .