الكنيسة تُحـي ذكري رحيل أسقـف نجع حمادي

تُحي مطرانية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، شمال قنا، الجمعة القادمة، الذكري السنوية الأولي، لرحيل أنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط وتوابعهم.

قالت مصادر كنسية، لـ «الـوفد»، إن مراسم إحياء الذكري ستقام بدير أنبا بضابا الأثري، شمال غرب قنا، بحضور اللجنة البابوية الثلاثية المشرفة على إبراشية نجع حمادي فى أعمالها، المكونة من أنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، جنوب قنا، وأنبا يوأنس أسقف محافظة أسيوط، وأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق بمحافظة أسيوط.

وبيّنت المصادر، إن إحياء الذكري سيشمل إقامة صلاة القداس بأكبر كنائس الدير الأثري لاستيعاب المصلين الحاضرين والمشاركين فى إحياء الذكري.

وتوفي أسقف نجع حمادي عن عمر يناهز الـ 75 عاماً، فى 22 ديسمبر من العام الماضي، ونعته دوائر رسمية وشعبية، وشيعت جنازته وأقيمت مراسم دفنه بدير أنبا بضابا، حسب وصيته، وكان الأسقف قد أشرف قبل وفاته على بناء قبره بنفسه فى الدير الأثري الذي يعود للقرن السابع عشر الميلادي بغرب نجع حمادي.

وتأسست إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، شمال قنا، التي تضم ثلاثة مراكز.. أبوتشت، فرشوط، ونجع حمادي إضافة إلى توابع هذه المراكز من القري، بقرار من الراحل البابا شنودة الثالث، حيث كانت تتبع فى السنوات التي سبقت 1976 إبراشية جرجا للأقباط الأرثوذكس، وسيّم البابا شنودة، أنبا كيرلس، كأول أسقف لها بعد إستدعائه من دير أنبا بولا بالبحر الأحمر حيث كان قد قضي 3 سنوات راهباً بذلك الدير.

من المنتظر خلال شهر مارس القادم، سيامة أسقف جديد لإيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، بعد وفاة أول أساقفتها وشغور الإبراشية من حبرها.