مصرع طفل بالفيوم تحت عجلات جرار زراعي

لقى طفل بالفيوم مصرعه بعد ان صدمه جرار زراعي، أثناء لهوه أمام منزله بقرية جبل سعد بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بمصرع طفل صدمه جرار زراعي بقرية جبل سعد بمركز يوسف الصديق، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الخادث، وتبين أن الطفل كان يلعب أمام منزله وصدمه الجرار، ولفظ أنفاسه في الحال، وتم نقل الجثة إلي مستشفي أبشواي المرمزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .