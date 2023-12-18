وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفيات طما المركزي و طهطا العام

أجري الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي وا رمضان البرديسي مدير الشئون القانونيه جوله تفقدية مفاجئة على مستشفيات شمال المحافظة بعد منتصف ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم حيث بدأ وكيل وزارة الصحة جولته التفقدية المفاجئة بمستشفى طما المركزي وتفقد خلالها قسم الإستقبال والطوارئ ولاحظ زيادة أعداد المرضى المترددين على القسم وعلى الفور وجه وكيل وزارة الصحة بزيادة أعداد الكوادر التمريضية بالقسم على مدار ال 24 ساعة ، كما تفقد قسم الأشعة والعناية المركزة والعمليات والنساء والتوليد.

ومن جانبه قرر وكيل وزارة الصحة إحالة كلا من مسؤولي الإشراف بمستشفى طما المركزي ومسؤولي غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بفترة السهر للتحقيق الفوري لتقصيرهم في أداء عملهم

وفي السياق تفقد ايضا "ابو هاشم" ومرافقوه مستشفى طهطا العام في الساعات الأولى من صباح اليوم مشيدا بإلتزام الأطقم الطبية والفنية والتمريضية بالمستشفى حيث تفقد أقسام الإستقبال والطوارئ والرعايات و عناية الأطفال والحضانات والنساء والتوليد مقدماً شكره لجميع العاملين بالمستشفى على مجهوداتهم والتزامهم مناشدهم الإستمرار في التميز وخدمة أهالينا من المرضى.