رفع الإشغالات المخالفة من شوارع الشرقية

شنت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق، حملة لرفع الاشغالات من شارع الجيش وشارع الحلقة وشارع فاروق، لتحقيق الإنضباط، وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع.

وتم متابعة أعمال النظافة وغسل وتنظيف الأرضيات والأرصفة بشارع النقراشى وشارع المعهد الديني وشارع الجيش، من أجل إظهار شوارع وميادين حى أول بالصور الحضارية والجمالية المشرفة.

وواصلت رئاسة حي ثان الزقازيق، الحملات اليومية لإزالة الإشغالات المخالفة من شارع عبد العزيز علي، حيث تم رفع إشغالات خاصة بمحال بيع الخضار والفاكهة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن أعمال النظافة وغسل التلتوارات، لإظهار المدينة بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، حملة اشغالات جابت شوارع المدينة، لرفع الاشغالات المخالفة التى تعوق حركة المواطنين ومنع الباعة الجائلين من افتراش بضاعتهم بحرم الطريق أمام المزلقان وشارع سعد زغلول، وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة المركز بمتابعة رفع كفاءة الإنارة بالشوارع الموجودة خلف المحكمة ومنطقه عزبة البلبيسى للتأكد من الإنارة العامة فى الشوارع؛ ورفع أي إشغالات من الشوارع، والبدء في فرد طبقة من السن للبدء في أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمنطقة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق برفع كفاءة منظومة النظافة بكافة الشوارع ورفع جميع مخلفات القمامة، للتأكد من عدم وجود تراكمات القمامة بشوارع المدينة.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، الباعة الجائلين بالسوق، وإلتزامهم بالأماكن المحددة بنطاق المدينة والوحدات المحلية التابعة لهم، لتسهيل حركة المرور للمواطنين لإظهار الشكل الجمالي والحضاري.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.