مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تدعم الرعاية المركزة بمستشفيات سوهاج الجامعية

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان الجامعة قد تلقت خطاب من مؤسسة بنك مصر لتنمية بالموافقة علي دعم الرعاية المركزة داخل المستشفيات الجامعية وتوفير تجهيزات طبية لخدمة المرضي غير القادرين، وذلك بقيمه اجمالية قدرها ٥ مليون جنية.

وقال الدكتور حسان النعماني ان المستشفيات الجامعية تسعي دائماً الي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين المترددين عليها سواء من داخل المحافظة اوخارجها، من خلال توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الطبية والعلاجية، لتتمكن من القيام برسالتها علي أكمل وجه، وذلك في ظل إلتزام الدولة المصرية وتوجيهاتها بالاهتمام بالقطاع الصحي وتحسين الرعاية الصحية لتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.

وثمن "النعماني" دور مؤسسة بنك مصر الخدمي في الحفاظ علي صحة المواطنين وسرعه استجابته لزيادة عدد آسرة الرعاية المركزه بالمستشفيات الجامعية، مؤكداً انه تم زيادة عدد آسرة العناية بالمستشفيات الجامعية الي ٦٥سرير، وذلك لإستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى سواءً من داخل الاقسام الطبية بالمستشفى او خارجها.

وأضاف الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان هذا الدعم سوف يشمل إضافه عدد ٦ سرير رعاية مركزة للمستشفيات الجامعية، وتوفير تجهيزات الرعاية المركزة مثل عدد ه اجهزة تنفس صناعي، وعدد ٥ مضخة محاليل ، وعدد ٦ مونيتور.

وذكر عميد الكلية ان الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وجه تعليماته بضرورة سرعة الإنتهاء من إتمام الإجراءات القانونية لإستلام واضافة هذه الأجهزه للرعاية المركزه وسرعة تشغيلها بالمستشفيات الجامعية.